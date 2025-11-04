В Минске провели операцию по удалению крупной опухоли сердца

Операцию на сердце высшей степени сложности провели белорусские медики. В ГУ "Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии" удалили крупную опухоль правого предсердия. В данном случае применяли мини-инвазивную методику, которая существенно снижает возможные риски.

Это новое достижение белорусских врачей и очередной вызов, с которым они успешно справились. Задача стояла непростая - избавиться от новообразования больших размеров. Вместо традиционного обширного разреза использовали минимальный. Что важно, все манипуляции врачи провели на работающем сердце. Подход менее травматичный для пациента, но от хирургов требуется ювелирная работа.

Александр Жигалкович, завотделом кардиоторакальной хирургии МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

"Это погоня не только за косметическим эффектом, а погоня за уменьшением раневых осложнений, за сохранением каркаса грудной клетки, за более быстрой реабилитацией пациентов. Миксома сердца не является сильно редким заболеванием, проводим около 10-15 операций в год. Пациент в данный момент проходит госпитальный период и готовится к реабилитации".