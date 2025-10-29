3.70 BYN
В Минске стартовал IV Международный эндовидеохирургический форум
Автор:Янина Климович
В Республиканском клиническом медицинском центре проходят практические мастер-классы между ведущими врачами-хирургами и онкологами из Китая, России и Беларуси в преддверии открытия IV Белорусского международного эндовидеохирургического форума.
Международное сотрудничество
В Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами Президента Республики Беларусь проходит мастер-класс по оперативным вмешательствам от наших китайских коллег "Лапароскопическая хирургия рака желудка".
В конференц-зале ведется прямая трансляция из операционных в формате "живой хирургии". Таким образом белорусские, китайские специалисты и коллеги из Российской Федерации также впитывают этот опыт. 29 октября будут проведены 2 операции длительностью более часа.