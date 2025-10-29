В Минске стартовал IV Международный эндовидеохирургический форум

В Республиканском клиническом медицинском центре проходят практические мастер-классы между ведущими врачами-хирургами и онкологами из Китая, России и Беларуси в преддверии открытия IV Белорусского международного эндовидеохирургического форума.

Международное сотрудничество

В Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами Президента Республики Беларусь проходит мастер-класс по оперативным вмешательствам от наших китайских коллег "Лапароскопическая хирургия рака желудка".

