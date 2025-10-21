В Могилеве отработаны действия при обнаружении сибирской язвы

В Могилеве прошла отработка механизма действий при обнаружении сибирской язвы. С участием санитарных и ветеринарных служб, ученых и практиков. Площадкой выступил инфекционный корпус больницы № 1.

"Это самая главная задача здравоохранения - предупредить распространение и возникновение инфекционных заболеваний, которые могут иметь большое чрезвычайное значение. Все мы прекрасно помним те эпидемии, которые уносили большое количество жизней. Поэтому важно своевременно эти угрозы идентифицировать и своевременно реализовать комплекс мероприятий, которые минимизируют все эти риски".