В Могилеве отработаны действия при обнаружении сибирской язвы
В Могилеве прошла отработка механизма действий при обнаружении сибирской язвы. С участием санитарных и ветеринарных служб, ученых и практиков. Площадкой выступил инфекционный корпус больницы № 1.
Такие практические занятия, по мнению организаторов, повышают уровень готовности к подобным угрозам.
Светлана Нечай, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси:
"Это самая главная задача здравоохранения - предупредить распространение и возникновение инфекционных заболеваний, которые могут иметь большое чрезвычайное значение. Все мы прекрасно помним те эпидемии, которые уносили большое количество жизней. Поэтому важно своевременно эти угрозы идентифицировать и своевременно реализовать комплекс мероприятий, которые минимизируют все эти риски".
В Беларуси создана система оперативного реагирования на подобные биологические угрозы. Механизм действий при их выявлении находится на контроле государства.