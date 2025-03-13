Дипломатические мосты - День Кыргызской Республики на книжной выставке в БелЭкспо

Сосредоточием интеллектуалов всех возрастов вот уже второй день в Минске является Международная книжная выставка-ярмарка. Сегодня тематика посвящена творческим личностям Кыргызстана. Кроме этого, открылся "Международный квартал", где гости могли ознакомиться с книгами более чем из 20 стран: от Азии до Латинской Америки.

Венесуэла, Бразилия, Турция, Пакистан…У литературы народов мира 20 павильонов. И главное слово здесь - "экзотика". В год председательства Беларуси в ЕАЭС особое внимание странам - участницам союза. Символический хозяин этого дня ярмарки - Кыргызстан.

Эрбол Султанбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси:

"Сегодня основной повесткой в наших двусторонних отношениях является доведение в ближайшие 5 лет взаимного товарооборота до 500 млн долларов в год. Анонсируя, скажу, в ближайшие дни будет подписана страновая дорожная карта на 2 года, которая определит основные направления сотрудничества Кыргызстана и Беларуси на этот период".

Дипломатические мосты

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У каждой страны своя история, традиции и герои. Сегодня они буквально вышли из текстов. Посетители погрузились в атмосферу различных культур через мастер-классы, лекции и презентации. Вот такие они, меридианы дружбы!

Павел Утюпин, замминистра иностранных дел Беларуси:

"Вы представляете, какая есть возможность воочию прикоснуться. Не у всех есть такая возможность посетить те или иные страны, но я уверен, что, например, подойдя к китайскому или бразильскому стенду, кто-то захочет побывать в этих прекрасных странах туристами".

Майрена Ньевес Арвелайс, супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Венесуэлы в Беларуси:

"В этом году наше посольство представляет 150 наименований книг, а 900 книг мы привезли просто в подарок! В них приводятся интересные факты про нашу страну, это точно укрепит белорусско-венесуэльские отношения. Скажу точно, белорусы - очень читающая нация, наш стенд за весь день посетило огромное количество людей!"

Слово без границ на книжной выставке-ярмарке второй день

Литература - не только идентичность нации, но и конвейер смыслов, призванных найти отклик у читателей. И один из хитов продаж выставки - книга про Президента.

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Анжела Садовская, завотделом рекламы издательства "Беларусь":

"Книга издана на высокопрофессиональном уровне. Ее смотрят с трепетом, бережно, оставляют положительные комментарии. На выставке люди совершенно разного возраста. Много молодежи, иностранные граждане, много представителей дипломатического корпуса".

70 % граждан нашей страны хотя бы несколько раз в неделю берут в руки книгу, говорят социсследования. Согласитесь, высокий показатель! И это несмотря на широкое распространение электронной книги и не только.

Александр Кольцунов, продавец-консультант книжного магазина:

"Я не думаю, что искусственный интеллект заменит нам ту литературу, которая нас трогает. Все-таки у железных, так сказать, машин нет того опыта, который переживает сам писатель. Нет, это не сработает".

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В мире бесконечных телефонных оповещений и постоянного "серфинга" в интернете именно бумажная, свеженапечатанная книга - тот самый повод замедлиться, отключить гаджеты и погрузиться в мир достоверных знаний. Камера запах не передает, но каждый знает не понаслышке, что этот аромат потрясающий.