ЕЭФ-2026: распавядзём пра будучы парадак дня вялікага форуму ў Астане

Астана на 2 дні становіцца цэнтрам прыцягнення ініцыятыў па развіцці еўразійскай інтэграцыі. 28 мая тут стартуе Еўразійскі эканамічны форум. Гэта ключавая падзея для ўсіх краін "пяцёркі", па традыцыі яго прымае краіна, якая старшынствуе ў аб'яднанні.

Праграма дзелавой часткі шырокая, але галоўны лейтматыў - гэта штучны інтэлект і лічбавізацыя. Яна сёння ахоплівае ўвесь свет і ўсе галіны, тут важна не спазніцца. Краіны ЕАЭС дамовіліся дзейнічаць сінхронна на карысць эканомік кожнай краіны і ўсяго аб'яднання ў цэлым. Штучны інтэлект стварае дадатковыя інструменты для аналізу рынкаў, эфектыўнага аператыўнага кантролю, але ў той жа час стварае і новыя мадэлі абмежавання канкурэнцыі. "Пяцёрка" ЕАЭС стваралася як прастора роўных магчымасцей і гандлю без бар'ераў. Таму ўдзельнікам форуму трэба будзе знайсці баланс рызык і карыснасці ад выкарыстання штучнага інтэлекту (гл. відэа).