"Лічбавы саюз" у ЕАЭС: Лукашэнка прапанаваў агульныя платформы для штучнага інтэлекту
Лічбавізацыя і штучны інтэлект на карысць эканомікі. Пад знакам гэтых важных тэм праходзіў сёння Еўразійскі форум у Астане. У Казахстан з візітам сёння прыбыў Аляксандр Лукашэнка. Прэзідэнт заклікаў краіны ЕАЭС да больш цеснай кааперацыі ў сферы штучнага інтэлекту. Гэта інструмент, які павінны працаваць на карысць людзей і вытворчасцяў, павышаючы эфектыўнасць рэальнага сектара. Гэтымі днямі ў казахстанскай сталіцы ў лідараў Еўразійскага саюза - вялікі перагаворны парадак. Магчымасць абмеркаваць вынікі працы ў аб'яднанні і тое, што адбываецца вакол краін.
Рабочы візіт Прэзідэнта Беларусі ў Казахстан
Казахстан сустракае лідараў ЕАЭС. Пасля вельмі актыўнага старшынства Мінска летась сёлета тон задае Астана. Асаблівасці мясцовага пратаколу: не чырвоная, а блакітная дывановая дарожка, але на ўрачыстасць і ветласць прыёму гэта сапраўды не ўплывае (глядзіце відэа).