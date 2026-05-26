Амаль 260 населеных пунктаў засталіся без святла ў Беларусі пасля ўраганнага ветру

Энергетыкі ліквідуюць наступствы ветру ў Беларусі амаль у 260 населеных пунктах. У сувязі з неспрыяльнымі ўмовамі надвор’я і шквалістым узмацненнем ветру фіксуюцца масавыя выпадкі падзення дрэў на лініі электраперадачы з наступным абрывам правадоў. Адключэнні зафіксаваныя пераважна ў Віцебскай і Мінскай абласцях.

Больш за 340 населеных пунктаў у Мінскім рэгіёне 27 мая засталіся без святла. Да вечара аднаўлялі электрычнасць у 81 населеным пункце.