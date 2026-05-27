У Палацы ветэранаў размясцілі лепшыя работы дзіцячага конкурсу "Нам мір запаветана берагчы"

З 4 тыс. заявак у фінал выйшлі больш за 60 малюнкаў. Усе яны адлюстроўваюць дзіцячы погляд на трагедыю і гераізм Вялікай Айчыннай вайны. У экспазіцыі прадстаўлены жывапіс, графіка і работы ў змяшанай тэхніцы.

Іван Гардзейчык, старшыня Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў:

"З кожным годам колькасць удзельнікаў конкурсу расце. У сваіх малюнках дзеці паказваюць тое, як яны бачаць і разумеюць вайну. Хочацца выказаць самыя шчырыя словы падзякі педагогам і бацькам, якія расказваюць падрастаючаму пакаленню пра тыя падзеі і выхоўваюць павагу да гісторыі".

Асноўная задача конкурсу - прадоўжыць работу па захаванні гістарычнай памяці аб гераізме і мужнасці савецкіх воінаў у гады Вялікай Айчыннай вайны.

