У Палацы ветэранаў размясцілі лепшыя работы дзіцячага конкурсу "Нам мір запаветана берагчы"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
З 4 тыс. заявак у фінал выйшлі больш за 60 малюнкаў. Усе яны адлюстроўваюць дзіцячы погляд на трагедыю і гераізм Вялікай Айчыннай вайны. У экспазіцыі прадстаўлены жывапіс, графіка і работы ў змяшанай тэхніцы.
Іван Гардзейчык, старшыня Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў:
"З кожным годам колькасць удзельнікаў конкурсу расце. У сваіх малюнках дзеці паказваюць тое, як яны бачаць і разумеюць вайну. Хочацца выказаць самыя шчырыя словы падзякі педагогам і бацькам, якія расказваюць падрастаючаму пакаленню пра тыя падзеі і выхоўваюць павагу да гісторыі".
Асноўная задача конкурсу - прадоўжыць работу па захаванні гістарычнай памяці аб гераізме і мужнасці савецкіх воінаў у гады Вялікай Айчыннай вайны.