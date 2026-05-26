Электразабеспячэнне ў Мінскай вобласці адноўлена пасля ўраганнага ветру
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Электразабеспячэнне ва ўсіх населеных пунктах Мінскай вобласці адноўлена, паведамілі ў "Мінскэнерга". Ратавальнікі і аварыйныя службы працавалі ўсю ноч.
Карыстальнікі сацсетак дзеляцца кадрамі стыхіі. Моцны вецер з парывамі да 26 м/с разбурыў цяпліцы, зрываў дахі.
У Севастопальскім парку ў Мінску стыхія паваліла 23 дрэвы. У Кіеўскім скверы асобныя дрэвы вырывала з коранем, пацярпелі 13 машын.
28 мая ў Беларусі таксама аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі.