Электразабеспячэнне ў Мінскай вобласці адноўлена пасля ўраганнага ветру

Электразабеспячэнне ва ўсіх населеных пунктах Мінскай вобласці адноўлена, паведамілі ў "Мінскэнерга". Ратавальнікі і аварыйныя службы працавалі ўсю ноч.

Карыстальнікі сацсетак дзеляцца кадрамі стыхіі. Моцны вецер з парывамі да 26 м/с разбурыў цяпліцы, зрываў дахі.

У Севастопальскім парку ў Мінску стыхія паваліла 23 дрэвы. У Кіеўскім скверы асобныя дрэвы вырывала з коранем, пацярпелі 13 машын.

28 мая ў Беларусі таксама аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі.

