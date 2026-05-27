29 мая пройдзе ўручэнне ўзнагарод прэміі "Тэлевяршыня"
Ужо 29 мая пройдзе галоўная тэлевізійная падзея Беларусі - урачыстая цырымонія ўручэння ўзнагарод прэміі "Тэлевяршыня".
У 2026 годзе галоўную медыяпрэмію прысвяцілі юбілею беларускага тэлебачання - 70 гадоў у эфіры. Гістарычны кантэкст вызначыць і драматургію цырымоніі ўзнагароджання.
Гасцей чакаюць унікальныя музычныя і харэаграфічныя нумары-рэканструкцыі. Са сцэны прагучаць легендарныя кампазіцыі, якія суправаджалі галоўныя эфіры эпохі.
Згодна з рэгламентам прэмія ўручаецца 1 раз у 2 гады: цяперашні конкурс ацэньвае лепшыя тэлепраекты краіны за 2024-2025 гады.
На гэты раз будзе і новая намінацыя - журы выбера "Лепшы дакументальны тэлевізійны праект, прысвечаны 80-годдзю Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне".
Традыцыйна шырока прадстаўлены на конкурсе і флагманскія праекты Белтэлерадыёкампаніі. Імёны трыумфатараў стануць вядомыя 29 мая, а тэлетрансляцыю гледачы змогуць паглядзець 30 мая.