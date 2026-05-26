28 мая ў Беларусі адзначаецца Дзень пагранічніка
Дзень пагранічніка адзначаюць 28 мая ў Беларусі. Са святам камандаванне, асабісты склад і ветэранаў органаў памежнай службы павіншаваў Прэзідэнт Беларусі.
Працягласць беларускай мяжы - больш за 3 тыс. км, 2/3 прыпадае на мяжу з Еўрасаюзам і Украінай. Сёння гэта тэрыторыя асаблівага кантролю, якая патрабуе пільнага маніторынгу. Штогод тут адкрываюць новыя заставы, што дазваляе скараціць працягласць участкаў адказнасці на адно падраздзяленне і скарачае час прыбыцця трывожных груп да месца парушэння.
Падрыхтоўкай афіцэрскіх кадраў больш за 30 гадоў займаецца Інстытут памежнай службы. Каб навучыцца трымаць мяжу на замку, патрэбны пэўныя навыкі, таму больш за палову навучальнага часу займаюць практычныя заняткі ў абсталяваных па апошнім слове тэхнікі аўдыторыях, спецыяльным навучальным цэнтры пад Смаргонню, на палігонах і непасрэдна на мяжы пад кіраўніцтвам дзеючых пагранічнікаў. Увесь адукацыйны працэс улічвае выклікі сённяшняга часу.
Андрэй Салавейка, начальнік навучальна-метадычнага ўпраўлення Інстытута пагранічнай службы Беларусі:
"Для таго каб максімальна наблізіць змест адукацыйных праграм, якія мы рэалізуем з усімі спецыяльнасцямі ў рамках дадатковай адукацыі дарослых, мы штогод удакладняем нашы навучальныя планы, адаптуючы іх да тых выклікаў і пагрозаў, якія існуюць на дзяржаўнай мяжы, да тых патрэбнасцяў, якія ёсць сёння ў падраздзяленнях і ў тэрытарыяльных органах. Немалаважны элемент для арганізацыі адукацыйнага працэсу - гэта спецыяльная ваенная аперацыя, якая вядзецца на тэрыторыі суседніх дзяржаў. Мы таксама надаём вялікую ўвагу агульнай, тактычнай, медыцынскай, агнявой падрыхтоўцы нашых вайскоўцаў".
Абкатка танкам, стральба са зброі, пошук парушальнікаў: на навучальны працэс не ўплываюць ні час сутак, ні надвор'е. Якія выклікі даводзіцца пераадольваць курсантам падчас вучобы, каб стаць сапраўднымі афіцэрамі-пагранічнікамі, глядзіце ў праграме "Спецыяльны рэпартаж" у эфіры "Першага інфармацыйнага" ў суботу, 30 мая.