У Брэсце праходзіць Міжнародная міжпартыйная канферэнцыя з удзелам 16 краін
28 мая Міжнародная міжпартыйная канферэнцыя ў Брэсце сабрала прадстаўнікоў 14 краін, яшчэ 2 краіны - на сувязі ў анлайн-рэжыме. На парадку дня - тэма дзяржаўнага суверэнітэту і прынцыпы міжнародных адносін.
Сімвалічны старт далі ў Брэсцкай крэпасці. У памяць аб абаронцах - кветкі і хвіліна маўчання. Подзвіг герояў цытадэлі - сімвал братэрства і мужнасці. Сёння народы адзіныя ў мэтах і імкненні да мірных ініцыятыў ва ўмовах сучасных выклікаў.
Сярод удзельнікаў сустрэчы не гераічнай зямлі Брэста - дэлегацыі дружалюбных краін, кіраўніцтва Адміністрацыі Прэзідэнта, Брэсцкай вобласці, члены партыі "Белая Русь" і моладзь.
Вольга Чамаданава, старшыня Беларускай партыі "Белая Русь":
"Мы заўсёды адштурхваемся ад галоўнай ісціны - подзвігу пакалення пераможцаў. І сёння Брэст, які прымае шэраг дэлегацый, і легендарная Брэсцкая крэпасць - яркае сведчанне нашай Вялікай Перамогі. Першая канферэнцыя, якая прайшла ў 2025 годзе, была прысвечана ідэалогіі адзінства як падмурка Вялікай Перамогі. Зараз мы пашырылі геаграфію ўдзельнікаў і вызначылі прыярытэты правядзення форуму".
Канферэнцыя ў Брэсце ідзе поўным ходам. Удзельнікі дзеляцца экспертнымі меркаваннямі. У цэнтры ўвагі - умацаванне суверэнітэту, рэгіянальнае партнёрства, а таксама роля палітычных партый і грамадскіх рухаў.
У планах форуму - падпісанне міжнародных дагавораў. Наперадзе ў гасцей насычаны парадак, а ўвечар работа секцый працягнецца на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці.