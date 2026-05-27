29 мая прэм'ер-міністр Беларусі наведаў дрэваапрацоўчую вытворчасць у Бабруйску
Беларусь пашырае пастаўкі піламатэрыялаў за мяжу. Вясной у Бабруйску запрацавала новая дрэваапрацоўчая вытворчасць, якую 29 мая наведаў прэм'ер-міністр Беларусі.
Перавага прадпрыемства перад іншымі ўдзельнікамі рынку - у здольнасці перапрацоўваць піловачнае бярвенне да паўметра. Такую магчымасць дае сучасная высокаўтаматызаваная тэхніка - тут ужо выкарыстоўваюць 3D-сканары.
Лесапільную вытворчасць на Магілёўшчыне запускалі ў рамках праграмы "Адзін раён - адзін праект".
Сяргей Сталярчук, старшыня праўлення Банка развіцця Беларусі:
"У красавіку мы ўжо зрабілі першыя адгрузкі ў краіны СНД, зараз прапрацоўваецца магчымасць пастаўкі ў краіны далёкай дугі. У цэлым вытворчасць вызначаецца тым, што здольна перапрацоўваць піловачнік вялікага перыметра, які з'яўляецца ў лішку ў нас у краіне. І як раз гэтая вытворчасць дазволіць тыя лішкі буйнога піловачніка перапрацоўваць і прадаваць на экспарт. Прадпрыемства цалкам экспартаарыентаванае".
Магутнасці прадпрыемства дазваляюць перапрацоўваць да 200 тыс. куб. м піловачнай сыравіны за год, а таксама атрымліваць 100 тыс. гатовай прадукцыі ў выглядзе піламатэрыялаў.