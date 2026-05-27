Беларусь заняла 2-е месца па ўзроўні зарплат у ЕАЭС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь заняла 2-е месца ў зарплатным рэйтынгу краін Еўразійскага эканамічнага саюза. ЕЭК прадставіла даныя за 2025 год.
Паводле разлікаў, сярэднемесячная намінальная зарплата ў краіне дасягнула 877 долараў у эквіваленце. Апярэджвае толькі Расія з паказчыкам 1220 долараў. Затым ідуць Казахстан, Арменія і Кыргызстан.
Эксперты падкрэсліваюць: заработныя платы выраслі ва ўсіх краінах саюза, аднак менавіта Беларусь прадэманстравала адны з самых высокіх тэмпаў росту рэальных прыбыткаў насельніцтва.
Зарплатны рэйтынг краін ЕАЭС па выніках 2025 года:
- Расія - 1220 долараў
- Беларусь - 877 долараў
- Казахстан - 847 долараў
- Арменія - 783 долараў
- Кыргызстан - 508 долараў