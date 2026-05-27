Беларусь заняла 2-е месца па ўзроўні зарплат у ЕАЭС

Беларусь заняла 2-е месца ў зарплатным рэйтынгу краін Еўразійскага эканамічнага саюза. ЕЭК прадставіла даныя за 2025 год.

Паводле разлікаў, сярэднемесячная намінальная зарплата ў краіне дасягнула 877 долараў у эквіваленце. Апярэджвае толькі Расія з паказчыкам 1220 долараў. Затым ідуць Казахстан, Арменія і Кыргызстан.

Эксперты падкрэсліваюць: заработныя платы выраслі ва ўсіх краінах саюза, аднак менавіта Беларусь прадэманстравала адны з самых высокіх тэмпаў росту рэальных прыбыткаў насельніцтва.

Зарплатны рэйтынг краін ЕАЭС па выніках 2025 года: 

  • Расія - 1220 долараў
  • Беларусь - 877 долараў
  • Казахстан - 847 долараў
  • Арменія - 783 долараў
  • Кыргызстан - 508 долараў

