28 мая ў Брэсце стартавала II Міжнародная міжпартыйная канферэнцыя
Мірныя ініцыятывы на чале інтарэсаў дружалюбных Беларусі краін. У Брэсце 28 мая стартавала II Міжнародная міжпартыйная канферэнцыя "Дзяржаўны суверэнітэт і прынцыпы міжнародных адносін ва ўмовах шматпалярнасці і разнастайнасці ў XXI стагоддзі".
Прадстаўнікі 16 краін свету абмяркоўваюць пытанні ўмацавання дзяржаўнага суверэнітэту і пашырэння міжнародных адносін. У дыскусіі - тэмы дэмаграфічнага росту, сямейнага прадпрымальніцтва, традыцыйных каштоўнасцяў, клопату аб будучых і старэйшых пакаленнях, даступнай медыцыны і адукацыі.
Пагаварылі пра тое, што ўмацоўвае адзінства любога грамадства і пашырае суверэнныя магчымасці дзяржаў, прааналізавалі выклікі сучаснага свету, каб выбудаваць план актуальных падзей (больш падрабязна – глядзіце відэа).