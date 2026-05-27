Лукашэнка прыбыў у Палац Незалежнасці Астаны на саміт ЕАЭС

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыбыў у Астану ў Палац Незалежнасці для ўдзелу ў пасяджэнні Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета, перадае БЕЛТА.

Пасяджэнне ў вузкім складзе праходзіць за зачыненымі дзвярамі без пратакольных заяў для СМІ. Пазней да лідараў краін ЕАЭС на пасяджэнні ў пашыраным складзе далучацца іх калегі з дзяржаў-наглядальніц пры саюзе. Там жа чакаюцца выступленні ўдзельнікаў Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета і падпісанне дакументаў, прадугледжаных парадкам дня.