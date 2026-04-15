Лаўроў: Крызіс на Блізкім Усходзе змяняе агульныя тэндэнцыі ў Еўразіі, у тым ліку ў сферы бяспекі
Канцэпцыя еўразійскай бяспекі, урэгуляванне ўкраінскага канфлікту, захаванне гістарычнай памяці аб Вялікай Айчыннай вайне. У Маскве адбыўся Савет міністраў замежных спраў СНД. Нашу краіну прадставіў кіраўнік МЗС Беларусі Максім Рыжанкоў.
Сёлета Садружнасць адзначае 35 гадоў з моманту стварэння. І такі фармат сустрэчы міністраў замежных спраў - першае міжнароднае мерапрыемства ў юбілейным годзе. Таму адна з найбольш важных тэм сённяшніх абмеркаванняў - як узняць статус СНД, каб мець моцныя рычагі ўплыву на міжнародную палітыку. У прыватнасці, асаблівую ўвагу надалі беспрэцэдэнтнай эскалацыі ў зоне Персідскага заліва, выкліканай ваеннай агрэсіяй ЗША і Ізраіля супраць Ірана.
7 міністраў замежных спраў СНД прынялі спецыяльную заяву па дадзеным пытанні, якая хутка будзе распаўсюджана.
Таксама ўдзельнікі абмеркавалі тэму гуманітарнага супрацоўніцтва. Гэта датычыцца захавання гістарычнай памяці аб Вялікай Айчыннай вайне і працы з моладдзю. Сёння сумесныя намаганні краін СНД асабліва запатрабаваныя. Наступны Савет МЗС СНД пройдзе ў кастрычніку гэтага года ў Туркменістане напярэдадні сустрэчы кіраўнікоў дзяржаў.