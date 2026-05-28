3.87 BYN
2.76 BYN
3.20 BYN
Гран-пры Нацыянальнага тэлевізійнага конкурсу "Тэлевяршыня" прысуджаны "Першаму інфармацыйнаму"
Цырымонія ўручэння ўзнагарод ХVI Нацыянальнага тэлевізійнага конкурсу "Тэлевяршыня" прайшла ў Мінску.
Пераможцам "Тэлевяршыні" ў намінацыі "Праект года (Гран-пры)" стаў "Першы інфармацыйны" тэлевізійны канал НДТРК Рэспублікі Беларусь.
Лепшай рэжысёрска-пастановачнай работай прызналі "Фактар. BY" Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь (тэлепраграма "Беларусь 1").
Лепшым рэпарцёрам прызналі Вікторыю Сянкевіч тэлеканала "Першы інфармацыйны" Белтэлерадыёкампаніі.
Лепшым вядучым рэгіянальнага тэлебачання прызнана Ганна Баярчук ("Гомельскі эфір") РУП радыётэлецэнтр "Тэлерадыёкампанія "Гомель" (тэлепраграма "Беларусь 4" Гомель").
Лепшым тэлевізійным праектам, прадстаўленым у сетцы Інтэрнэт, сталі "Трэнды" НДТРК Рэспублікі Беларусь (тэлепраграма "Першы інфармацыйны").
Лепшым спартыўным праектам стала "Гісторыя адной перамогі" тэлеканала "Беларусь 5" Белтэлерадыёкампаніі.
Лепшай праграмай-інтэрв'ю прызналі "100 пытанняў даросламу" Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь (тэлепраграма "Беларусь 1").
Лепшай аўтарскай тэлепраграмай прызнана рубрыка "Час Першага" НДТРК Рэспублікі Беларусь (тэлепраграма "Беларусь 1").
Лепшай ранішняй інфармацыйна-забаўнай тэлепраграмай прызнаная "Добрай раніцы, Беларусь!" Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь (тэлепраграма "Беларусь 1").
Пераможцам у намінацыі "Грамадска-палітычная (публіцыстычная) праграма" стаў цыкл тэлефільмаў "Час выбраў нас" (тэлеканал "Першы інфармацыйны").