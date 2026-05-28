Забег паўзункоў, шоу мыльных бурбалак і 100 зон: як адзначаць Дзень абароны дзяцей у Мінску

Ад забегу паўзункоў да лекторыя. Дзіцячае свята напярэдадні Міжнароднага дня абароны дзяцей будзе праходзіць у Мінску. Для малых і іх бацькоў падрыхтавана насычаная праграма. У рамках свята таксама пройдзе дабрачынная акцыя "Падарым радасць дзецям дзіцячага дома разам".

Цэнтральны батанічны сад падрыхтаваў для дзяцей і іх бацькоў вялікую святочную праграму. Тут будуць праходзіць на працягу ўсяго дня інтэрактывы, майстар-класы, спартыўныя і гульнявыя спаборніцтвы, а таксама адбудзецца шоу мыльных бурбалак. Ужо ідуць тэхнічныя рэпетыцыі дзяцей, якія бліжэй да абеду выступяць на сцэне і будуць радаваць гасцей Батанічнага саду.

Тамара Акімава, суарганізатар дзіцячага свята: "Нашаму святу ўжо 12 гадоў. Сёлета яно будзе праходзіць цэлых 3 дні, каб усе змаглі парадавацца прыемнай атмасферы. 30 і 31 мая ў нас будзе вялікая, разнастайная праграма, а 1 чэрвеня мы рыхтуем вельмі маштабныя актыўнасці. Гэта і забег паўзункоў для самых маленькіх, дзе яны могуць праявіць сябе і атрымаць падаруначкі, і сямейныя старты, і іншыя спартыўныя мерапрыемствы. Таксама мы павіншуем усіх дзяцей, якія нарадзіліся 1 чэрвеня, у Дзень абароны дзяцей. Бо для іх гэта не толькі свята, але яшчэ і дзень нараджэння. У нас будуць праходзіць дэфіле калясак, дзе кожная сям'я можа паказаць сваю ўпрыгожаную каляску і таксама атрымаць падарункі ад партнёраў. Усяго на свяце будзе парадку 100 пляцовак - гэта і анімацыйныя зоны, і спартыўныя лакацыі, і зоны майстар-класаў".