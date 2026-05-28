Прэзідэнт Беларусі накіраваў прывітанне ўдзельнікам нацыянальнага конкурсу "Тэлевяршыня"

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў прывітанне ўдзельнікам XVI Нацыянальнага тэлевізійнага конкурсу "Тэлевяршыня", інфармуе прэс-служба кіраўніка дзяржавы.

"Тэлевяршыня" стала добрай традыцыяй ушаноўвання яркіх дасягненняў таленавітых прадстаўнікоў беларускай тэлевізійнай супольнасці. Творчая атмасфера і жанравая разнастайнасць Нацыянальнага конкурсу натхняюць аўтараў айчыннай тэлежурналістыкі, якія ўжо адбыліся і толькі пачынаюць, на стварэнне новых фарматаў работы і рэйтынгавых праектаў, напоўненых гонарам за краіну і любоўю да гледача, а ўзнагароды лаўрэатаў сведчаць аб прызнанні майстэрства сярод калег", - гаворыцца ў прывітанні.

"Перакананы, што цяперашняя цырымонія парадуе высокімі вынікамі і падорыць удзельнікам святочны настрой, ідэі і энергію для заваявання новых прафесійных вышынь", - адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў удзельнікам конкурсу моцнага здароўя, поспехаў і плённай працы па далейшым развіцці тэлеіндустрыі роднай Беларусі.

