3.87 BYN
2.76 BYN
3.20 BYN
Прэзідэнт Беларусі накіраваў прывітанне ўдзельнікам нацыянальнага конкурсу "Тэлевяршыня"
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў прывітанне ўдзельнікам XVI Нацыянальнага тэлевізійнага конкурсу "Тэлевяршыня", інфармуе прэс-служба кіраўніка дзяржавы.
"Тэлевяршыня" стала добрай традыцыяй ушаноўвання яркіх дасягненняў таленавітых прадстаўнікоў беларускай тэлевізійнай супольнасці. Творчая атмасфера і жанравая разнастайнасць Нацыянальнага конкурсу натхняюць аўтараў айчыннай тэлежурналістыкі, якія ўжо адбыліся і толькі пачынаюць, на стварэнне новых фарматаў работы і рэйтынгавых праектаў, напоўненых гонарам за краіну і любоўю да гледача, а ўзнагароды лаўрэатаў сведчаць аб прызнанні майстэрства сярод калег", - гаворыцца ў прывітанні.
"Перакананы, што цяперашняя цырымонія парадуе высокімі вынікамі і падорыць удзельнікам святочны настрой, ідэі і энергію для заваявання новых прафесійных вышынь", - адзначыў кіраўнік дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў удзельнікам конкурсу моцнага здароўя, поспехаў і плённай працы па далейшым развіцці тэлеіндустрыі роднай Беларусі.