3.87 BYN
2.76 BYN
3.20 BYN
Трамп: Канчатковае рашэнне па Іране будзе прынята ў найбліжэйшы час
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У найбліжэйшы час будзе прынята канчатковае рашэнне па сітуацыі з Іранам, паведаміў прэзідэнт ЗША. У сваёй сацсетцы ён напісаў, што Іран павінен назаўжды адмовіцца ад ядзернай зброі і неадкладна адкрыць Армузскі праліў для суднаходства. Здзелка прадугледжвае размініраванне праліва і зняцце блакады. Аплата за праход суднаў спаганяцца не будзе.
Дональд Трамп таксама заявіў, што Вашынгтон разам з Тэгеранам і МАГАТЭ мае намер вывезці іранскія ядзерныя матэрыялы для знішчэння. Сваю заяву Трамп апублікаваў напярэдадні нарады з памочнікамі, на якой будзе абмяркоўвацца папярэдне ўзгодненая дамоўленасць з кіраўніцтвам Ісламскай Рэспублікі.