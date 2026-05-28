Трамп: Канчатковае рашэнне па Іране будзе прынята ў найбліжэйшы час



У найбліжэйшы час будзе прынята канчатковае рашэнне па сітуацыі з Іранам, паведаміў прэзідэнт ЗША. У сваёй сацсетцы ён напісаў, што Іран павінен назаўжды адмовіцца ад ядзернай зброі і неадкладна адкрыць Армузскі праліў для суднаходства. Здзелка прадугледжвае размініраванне праліва і зняцце блакады. Аплата за праход суднаў спаганяцца не будзе.