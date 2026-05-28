У дзіцячай студыі ансамбля "Харошкі" прайшоў выпускны вечар

Іх стыль пазнаюць за мяжой, прафесіяналізм адзначаюць там, дзе харэаграфіі ведаюць цану, а выпускнікам адкрыты дарогі ў лепшыя творчыя ВНУ краіны. Дзіцячая харэаграфічная студыя легендарнага ансамбля "Харошкі" правяла выпускны вечар.

Сёлета навучанне завяршылі 14 выхаванцаў. Некаторыя з іх ужо прынялі рашэнне звязаць сваё жыццё з мастацтвам і прадоўжыць навучанне ў профільных ВНУ краіны. Сёння ў студыі "Харошак" мову па асвойваюць больш як сотня навучэнцаў ва ўзросце ад 6 да 16 гадоў. Кожны год шэрагі студыі папаўняюць каля 30 навабранцаў.

"Гэта навучанне не толькі таму, як проста хадзіць і чуць музыку - хоць гэта насамрэч вельмі складана. Не, гэта навучанне таму, як паводзіць сябе на сцэне, як уваходзіць у залу і як прайсціся па гэтай зале. Гэта ўменне чуць і слухаць выкладчыка, дзе б ты ні знаходзіўся".

"Мяне вельмі прываблівае беларуская культура. Я люблю танцаваць і вельмі хацела б прадоўжыць гэты шлях у калектыве. Мне падабаюцца гастролі, уся гэта мітусня, касцюмы, прычоскі і артысты - яны вельмі прыемныя людзі. Беларуская культура мне вельмі імпануе", - расказала Мар'яна Яновіч, навучэнка дзіцячай студыі ансамбля "Харошкі".