3.87 BYN
2.76 BYN
3.20 BYN
У дзіцячай студыі ансамбля "Харошкі" прайшоў выпускны вечар
Іх стыль пазнаюць за мяжой, прафесіяналізм адзначаюць там, дзе харэаграфіі ведаюць цану, а выпускнікам адкрыты дарогі ў лепшыя творчыя ВНУ краіны. Дзіцячая харэаграфічная студыя легендарнага ансамбля "Харошкі" правяла выпускны вечар.
Сёлета навучанне завяршылі 14 выхаванцаў. Некаторыя з іх ужо прынялі рашэнне звязаць сваё жыццё з мастацтвам і прадоўжыць навучанне ў профільных ВНУ краіны. Сёння ў студыі "Харошак" мову па асвойваюць больш як сотня навучэнцаў ва ўзросце ад 6 да 16 гадоў. Кожны год шэрагі студыі папаўняюць каля 30 навабранцаў.
Алена Багданава, кіраўнік дзіцячай студыі Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага заслужанага харэаграфічнага ансамбля "Харошкі":
"Гэта навучанне не толькі таму, як проста хадзіць і чуць музыку - хоць гэта насамрэч вельмі складана. Не, гэта навучанне таму, як паводзіць сябе на сцэне, як уваходзіць у залу і як прайсціся па гэтай зале. Гэта ўменне чуць і слухаць выкладчыка, дзе б ты ні знаходзіўся".
"Мяне вельмі прываблівае беларуская культура. Я люблю танцаваць і вельмі хацела б прадоўжыць гэты шлях у калектыве. Мне падабаюцца гастролі, уся гэта мітусня, касцюмы, прычоскі і артысты - яны вельмі прыемныя людзі. Беларуская культура мне вельмі імпануе", - расказала Мар'яна Яновіч, навучэнка дзіцячай студыі ансамбля "Харошкі".
Юныя артысты часта становяцца гасцямі рэспубліканскіх мерапрыемстваў, а таксама займаюць прызавыя месцы на нацыянальных конкурсах і выступаюць на адной сцэне са старэйшымі "Харошкамі".
Лепшыя выпускнікі з часам папаўняюць асноўны склад праслаўленага акадэмічнага ансамбля.