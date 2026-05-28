"МТЗ - нацыянальны гонар": Лукашэнка павіншаваў прадпрыемства з 80-годдзем з дня заснавання

"Гісторыя легендарнага МТЗ пачалася ў 1946 годзе, калі краіна, загойваючы раны пасля Вялікай Айчыннай вайны, адраджалася і ўзнімала прамысловасць. Завод стаў не проста ўсесаюзнай будоўляй, а ператварыўся ў сімвал стварэння і мірнай працы пераможцаў, - гаворыцца ў віншаванні. - За 80 гадоў пройдзены велізарны шлях: ад выпуску плуга да першага колавага трактара, ад запуску ў вытворчасць простай і надзейнай машыны МТЗ-80 да энерганасычанай і самай магутнай у свеце мадэлі класічнай кампаноўкі BELARUS 5425. Вы не толькі захавалі пасляваенную спадчыну, але і прымножылі яе, ператварыўшы вернага памочніка працаўнікоў вёскі - трактар ​​BELARUS - у брэнд сусветнага ўзроўню, вядомы на ўсіх кантынентах".