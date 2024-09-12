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Акция "Марафон единства" в Жлобине
Громкое шествие общественно-культурной акции "Марафон единства" по городам Беларуси продолжается. Сегодня ее участники в городе металлургов.
Жлобин - второй после Гомеля город южного региона, принимающий патриотический форум. Программа насыщенная и интересная.
Организаторы пообещали удивлять гостей масштабом и разнообразием площадок. И свое слово держат! Сделано все, чтобы показать единство нации, самобытность края, раскрыть его потенциал.
Корреспондент Наталья Игнатенко готова рассказать, что в маршруте и чем удивляют участников.
Жлобин принимает гостей. Стартовал марафон "нескучной нелекцией", которая собрала всех неравнодушных к тому, что происходит на мировой арене. Позже участники форума прикоснулись к истории - посетили усадьбу Козел-Поклевских в Красном береге и побывали на мемориале детям-жертвам войны.
Территория мемориального комплекса – одна из основных строительных площадок региона. Реконструкция закончится в следующем году. Беларусь помнит о растоптанном детстве почти двух тысяч детей, переживших все ужасы сборного пункта до отправки на каторгу в Германию. Самый трогательный мемориал, единственный в Европе в память о детях - жертвах геноцида, в назидание поколениям.
Аж до дрожи в теле, до слез на глазах, это о том, как издевались над нашими детьми. Я сама из Жлобина, здесь я бываю редко, посколько после посещения этого места становится больно, плохо. Просто от этих переживаний сидишь и плачешь.
Все я чувствовал, прочувствовал. А сейчас я очень благодарен, что наше государство, люди почтят память тех детей. Это было страшное время. Наша молодежь должна ценить все это. И надо сюда приводить эти экскурсии. Этот "Марафон единства" должен быть на самом деле более масштабным. Патриотическая направленность должна расширяться.
Жлобин живет в особом ритме. Принимать участников республиканского форума - большая честь. Задача - максимально раскрыть весь потенциал и достижения Жлобина индустриального, образовательного и культурного.
Наш город действительно серьезно относится к таким мероприятиям, для нас большая честь принимать. Мы благоустроили город, все снесли лепту, мы единая страна, одна семья и будущее в наших руках.
А еще завтра откроют мурал "Будущее Беларуси в твоих руках", заложат аллею поколений. Перед Ледовым дворцом развернется передвижная экспозиция Музея Великой Отечественной войны.
Пройдет "Знаковая встреча" с участием лидеров мнений и представителями белорусской эстрады. Кульминацией марафона станет концерт "Время выбрало нас".
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