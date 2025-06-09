Беларусь и Калининградская область рассмотрят возможность открытия авиарейсов из Бреста. Об этом заявил журналистам губернатор Калининградской области России Алексей Беспрозванных, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава российского региона констатировал, что пассажиропоток между Калининградской областью и Беларусью постоянно растет - с каждым годом на 15-20%. Он сам, когда летел в Минск, отметил полную загрузку самолета. Не исключено, что скоро география полетов может расшириться.

"Договорились, что рассмотрим возможность авиасообщения Брест - Калининград. Тоже очень важное направление, видим интерес к нему с обеих сторон", - сказал Алексей Беспрозванных.