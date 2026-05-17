Литва не будет отменять автобусные рейсы в Беларусь

Вильнюс учел уроки недавних событий: Литва не собирается прекращать автобусное сообщение с Беларусью. Об этом заявил министр транспорта Литвы Юрас Таминскас, комментируя планы Латвии остановить рейсы автобусов в нашу страну.

Госчиновник пояснил, что пока спецслужбы не сигнализируют о том, что сообщение с Беларусью несет угрозу нацбезопасности, власти Литвы не видят нужды ограничивать свободу передвижения людей.