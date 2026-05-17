3.82 BYN
2.77 BYN
3.24 BYN
Литва не будет отменять автобусные рейсы в Беларусь
Автор:Редакция news.by
Вильнюс учел уроки недавних событий: Литва не собирается прекращать автобусное сообщение с Беларусью. Об этом заявил министр транспорта Литвы Юрас Таминскас, комментируя планы Латвии остановить рейсы автобусов в нашу страну.
Госчиновник пояснил, что пока спецслужбы не сигнализируют о том, что сообщение с Беларусью несет угрозу нацбезопасности, власти Литвы не видят нужды ограничивать свободу передвижения людей.
А в Латвии уже готовы поправки к правилам международных пассажирских перевозок автобусами с тем, чтобы полностью прекратить регулярные и даже транзитные рейсы с территории Латвии в Беларусь и Россию. Инициативу объясняют угрозой нацбезопасности.