Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

Литва не будет отменять автобусные рейсы в Беларусь

Вильнюс учел уроки недавних событий: Литва не собирается прекращать автобусное сообщение с Беларусью. Об этом заявил министр транспорта Литвы Юрас Таминскас, комментируя планы Латвии остановить рейсы автобусов в нашу страну.

Госчиновник пояснил, что пока спецслужбы не сигнализируют о том, что сообщение с Беларусью несет угрозу нацбезопасности, власти Литвы не видят нужды ограничивать свободу передвижения людей.

А в Латвии уже готовы поправки к правилам международных пассажирских перевозок автобусами с тем, чтобы полностью прекратить регулярные и даже транзитные рейсы с территории Латвии в Беларусь и Россию. Инициативу объясняют угрозой нацбезопасности.

Разделы:

ОбществоВ миреТуризм

Теги:

ЛитваБеларусь-Литва