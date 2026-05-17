Беларусь, Россия и Китай подтверждают высокий уровень партнерства

В китайском Харбине проходит форум по вопросам развития промышленного сотрудничества между Беларусью, Китаем и Россией. Представители госуправления и бизнеса обсуждают эффективные практики в промышленной политике регионов и потенциал предприятий.

Площадка стала ярким примером высокого уровня партнерства и доверия между тремя странами. Минск, Москва, Пекин - звенья одной цепи.

Промышленную кооперацию обсуждают в китайском Харбине

Наши страны сегодня одни из ключевых центров формирования полицентричного мира и экономического развития Евразии. На площадке форума состоялось значимое событие для белорусско-китайского сотрудничества: открыт Китайско-белорусский международный промышленный центр инновационного сотрудничества. Этот шаг - логическое продолжение диалога в области промышленности между двумя странами.

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

"Этот центр не искусственно созданная чиновниками организация, а продиктованная необходимостью бизнеса налаживать коммуникации, генерировать новые инвестиционные проекты, развивать торговлю между предприятиями провинции Хэйлунцзян и предприятиями Республики Беларусь".

Витебская область представлена на международной ярмарке в Харбине

Также в эти дни в Харбине работает делегация Витебской области. Стенд региона был торжественно открыт на 35-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. Среди гостей церемонии были вице-губернаторы двух китайских провинций - Хэйлунцзян и Цзянси. Девиз ярмарки в этом году - "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".

На стенде Витебской области представлены не только культурные особенности, но и известные производители и бренды северного региона Беларуси. Также в эти дни прошли насыщенные переговоры на предприятиях провинции Хэйлунцзян.

Анжелика Никитина, зампредседателя Витебского облисполкома

Анжелика Никитина, зампредседателя Витебского облисполкома:

"Витебская область с 2005 года является стратегическим партнером и другом провинции Хэйлунцзян. И при посещении в этом году ряда промышленных предприятий, учебных заведений мы неоднократно в этом убедились. Сегодня провинция Хэйлунцзян - это не только надежный партнер, у нас очень схожая экономика, у нас схожая сфера услуг в виде логистики. И мы надеемся, что у нас будут конкретные проекты в фармацевтике, в биотехнологиях, в переработке молочного сырья, в обучении наших студентов в ветеринарном институте Китая, китайских студентов нашей Витебской ветеринарной академии. И, конечно, это создание брендового центра по продаже белорусской продукции, основой которой выступят предприятия Витебского региона".

На выставке в Харбине подписано соглашение с китайскими коллегами о реализации инвестпроекта на территории свободной экономической зоны "Витебск".