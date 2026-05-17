Подробности жуткого ДТП в итальянской Модене: 7 пострадавших, двум ампутировали ноги
Автор:Редакция news.by
В Сети появились кадры задержания злоумышленника, въехавшего 16 мая в толпу в итальянской Модене. Пострадали 7 человек, двум пришлось ампутировать ноги.
По словам очевидцев, машина неслась со скоростью 100 км/ч, протаранила людей и врезалась в витрину магазина. Преступника задержали прохожие, одного он успел ранить ножом.
Личность водителя установлена. Это 31-летний выходец из марокканской семьи, родившийся в Италии. Мужчина страдал психическим расстройством и состоял на учете, но в последнее время не проходил лечение.
Пока следствие не рассматривает версию терроризма, но не исключено, что злоумышленник мог разделять экстремистские взгляды на фоне событий на Ближнем Востоке.