Что известно о ночной атаке украинских беспилотников на Москву и Подмосковье

Задержка авиарейсов, повреждение жилых домов, десятки раненых и, к сожалению, есть погибшие, среди них гражданин Индии. В ночь на 17 мая Москва и Подмосковье подверглись атакам украинских беспилотников.

Как отметил мэр российской столицы, было отражено более 130 прилетов БПЛА. А над всей Россией за сутки сбито 1054 дрона и 8 управляемых авиабомб, сообщило Минобороны. Атака стала одной из самых массированных с начала года.

Журналисты "Первого информационного" побывали на месте падения дронов.

Город Химки находятся буквально в 25 км от центра Москвы. И совсем рядом с Московской кольцевой. Многоэтажный жилой дом в ночь на 17 мая подвергся масштабной атаке беспилотников. Их обломки разбросаны по спортивной площадке, которая находится рядом. К счастью, никто не пострадал.

Все произошло в 4 часа утра. Местные жители проснулись от страшного грохота. Беспилотник попал в верхние этажи здания, разрушив сразу несколько квартир. Выбиты стекла, обгоревшие от пожара стены, частично разрушенная крыша.

"Мы видели беспилотники, дроны, это летало и сбивалось на наших глазах. Было очень много. Мы не спали все. Люди выходили на улицы, выводили животных", - поделилась местная жительница.

"В этом доме у нас живут друзья, по счастливой случайности они в эту ночь были в городе Клин у друзей, поэтому их это не коснулось. Вообще страшно на самом деле", - рассказала местная жительница.

"Я спал, а жена меня разбудила, сказала хлопок. Жена испугалась, люди испугались", - отметил местный житель.

Три человека погибли при ночной атаке беспилотников на Московскую область

Беспилотники атаковали и частный сектор, который находится рядом. Дрон попал в дом. Погибла женщина. Похожая трагедия произошла и в деревне недалеко от подмосковного города Мытищи. Обломки беспилотника попали в строящийся частный дом. Погибли 2 мужчины. Также от атаки дронов пострадала смена строителей на Московском нефтеперерабатывающем заводе. К счастью, все живы. Обломки беспилотника упали 17 мая и на территории аэропорта Шереметьево, но на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. Как сообщили в пресс-службе, пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет. Ради безопасности был отменен ряд рейсов, в том числе несколько из Минска в Москву.

Всего 17 мая над российскими регионами было сбито более 550 беспилотников. По сообщению Минобороны РФ, это самая массированная из атак с начала 2026 года.

