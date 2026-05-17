Новые БПЛА для ВСУ Брюссель закупит в рамках 1-го транша кредита для Киева

Новые беспилотники для ВСУ закупит Брюссель в рамках первого транша кредита для Киева. На эти цели будет выделено почти 6 млрд евро. Затем Банковой дадут еще чуть более 3 млрд евро на покрытие дефицита бюджета.

Планируется, что первый платеж поступит Киеву уже в ближайшие дни, а первые дроны Киев получит уже в июне. Общая сумма кредита, рассчитанного на 2026-27 гг. - 90 млрд евро, а условия выдачи будут утверждены 18 мая. При этом, как ожидается, обслуживать долг в перспективе придется самому Евросоюзу, поскольку Киев, по мнению Брюсселя, не в состоянии выполнять долговые обязательства.