Канада ищет защиту на фоне угроз США из-за Гренландии

Канада усиливает военное взаимодействие с Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией на фоне угроз США захватить Гренландию. Об этом пишет Reuters. Обсуждается создание подразделений по типу канадских рейнджеров в Гренландии и Дании, а также расширение сотрудничества в военных закупках и оборонной промышленности.

Переговоры ускорились после угроз Трампа установить контроль над арктическим островом. Белый дом заявлял, что считает усиление присутствия США в Арктике ключевым фактором национальной безопасности.