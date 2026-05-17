3.82 BYN
2.77 BYN
3.24 BYN
Канада ищет защиту на фоне угроз США из-за Гренландии
Канада усиливает военное взаимодействие с Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией на фоне угроз США захватить Гренландию. Об этом пишет Reuters. Обсуждается создание подразделений по типу канадских рейнджеров в Гренландии и Дании, а также расширение сотрудничества в военных закупках и оборонной промышленности.
Переговоры ускорились после угроз Трампа установить контроль над арктическим островом. Белый дом заявлял, что считает усиление присутствия США в Арктике ключевым фактором национальной безопасности.
В частности, велись переговоры с Данией о доступе к трем дополнительным базам в Гренландии. В ответ НАТО согласовал два направления работы по обеспечению безопасности в Гренландии и Арктике. Одно из них - усиление ответственности Североатлантического альянса в этом регионе.