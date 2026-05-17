США выдвинули Ирану 5 условий для возобновления переговоров

США выдвинули Ирану 5 условий для продолжения мирного урегулирования: Вашингтон отказывается от выплаты компенсаций ущерба Тегерану и от высвобождения 25 % иранских замороженных средств. Также Белый дом требует вывезти в США 400 кг обогащенного урана. При этом на территории Ирана должен остаться лишь 1 действующий ядерный объект. Кроме того, по условию Вашингтона, вопрос о прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан, должен быть решен на переговорах.