Минск украсит миллион цветов

Миллион цветов для Минска - именно столько однолетних растений украсят город в 2026 году. Букет разнообразят петунии, бархатцы, бегонии и цинерарии. Они каждый год оживляют основные магистрали: проспекты Победителей, Независимости, Дзержинского и украшают знаковые объекты белорусской столицы. На карте Минска появится и более 700 малых архитектурных форм для озеленения.

Екатерина Короткина, заместитель гендиректора УП "Минскзеленстрой"

Екатерина Короткина, заместитель гендиректора УП "Минскзеленстрой": "Что касается многолетников, то с середины июня мы их начнем высаживать. В этом году у нас план - около 100 тыс. Это растения в основном из злаков: вейники, мискантусы, овсянницы, а также красиво цветущие многолетние растения".