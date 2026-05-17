Минск украсит миллион цветов

Миллион цветов для Минска - именно столько однолетних растений украсят город в 2026 году. Букет разнообразят петунии, бархатцы, бегонии и цинерарии. Они каждый год оживляют основные магистрали: проспекты Победителей, Независимости, Дзержинского и украшают знаковые объекты белорусской столицы. На карте Минска появится и более 700 малых архитектурных форм для озеленения.

Екатерина Короткина, заместитель гендиректора УП "Минскзеленстрой": "Что касается многолетников, то с середины июня мы их начнем высаживать. В этом году у нас план - около 100 тыс. Это растения в основном из злаков: вейники, мискантусы, овсянницы, а также красиво цветущие многолетние растения".

Нынешней весной городской ландшафт столицы полнили 10 тыс. новых деревьев и свыше 60 тыс. кустарников. Изменились парки и скверы Минска. Там высадили сирень, гортензию, спирею и кизильник.

