Сохраняя природу, развивая туризм: Березинский биосферный заповедник приглашает на экскурсии

Спрос на экологический туризм растет. Около сотни тысяч гостей из разных стран ежегодно принимает Березинский биосферный заповедник. Маршруты здесь разработаны с учетом особенностей каждого сезона. Весной и летом высокой популярностью пользуются конные походы. Прокатиться на лошадях могут наездники разных уровней подготовки. Освоить верховую езду новичкам помогают опытные инструкторы.