Сохраняя природу, развивая туризм: Березинский биосферный заповедник приглашает на экскурсии
Автор:Редакция news.by
Спрос на экологический туризм растет. Около сотни тысяч гостей из разных стран ежегодно принимает Березинский биосферный заповедник. Маршруты здесь разработаны с учетом особенностей каждого сезона. Весной и летом высокой популярностью пользуются конные походы. Прокатиться на лошадях могут наездники разных уровней подготовки. Освоить верховую езду новичкам помогают опытные инструкторы.
Березинский биосферный заповедник - особо охраняемая природная территория самого высокого ранга. Уникальный комплекс является домом для редких зверей, птиц, насекомых. На территории есть несколько музеев, веревочный городок и лесной зоопарк.