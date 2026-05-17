Сохраняя природу, развивая туризм: Березинский биосферный заповедник приглашает на экскурсии

Спрос на экологический туризм растет. Около сотни тысяч гостей из разных стран ежегодно принимает Березинский биосферный заповедник. Маршруты здесь разработаны с учетом особенностей каждого сезона. Весной и летом высокой популярностью пользуются конные походы. Прокатиться на лошадях могут наездники разных уровней подготовки. Освоить верховую езду новичкам помогают опытные инструкторы. 

Березинский биосферный заповедник - особо охраняемая природная территория самого высокого ранга. Уникальный комплекс является домом для редких зверей, птиц, насекомых. На территории есть несколько музеев, веревочный городок и лесной зоопарк.

