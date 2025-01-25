Белтелерадиокомпания активно готовится к освещению главного политического события в стране

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К масштабному освещению главного политического события - выборов Президента Беларуси - активно готовится Белтелерадиокомпания. 26 января, в основной день голосования, зрители будут получать самую актуальную информацию с места событий от журналистов, экспертов, наблюдателей и политологов.
Каждый час в эфир "Первого информационного" ведущие будут выходить из студий на Макаенка, 9. С 8:00 - из студии "150 метров", а с 19:55 - из студии "300 метров". При этом появится и новая локация - выездная студия на "Беларусьфильме". Здесь в большом павильоне с 15:00 будет организован дискуссионный клуб экспертов для обсуждения хода избирательной кампании. Идут последние приготовления: настройка оборудования, звука и света. К слову, для того, чтобы показать зрителям качественную картинку, здесь задействовали 10 камер и 400 кв. м светодиодных экранов.
Также выборам Президента будут посвящены дайджесты новостей и короткие графические формы новостей. Кроме того, в прямом эфире будут показаны трансляции всех пресс-конференций из Инфоцентра ЦИК. Во Дворце Республики и в Доме профсоюзов будут работать выездные студии "Первого информационного". Оперативные включения запланированы с избирательных участков по всей стране.