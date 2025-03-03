Единый прием граждан провели сенаторы в Минской области

Правовая культура населения становится выше, это подтверждают единые приемы граждан. Такой 3 марта сенаторы провели в Минской области.

Какие вопросы сегодня волнуют белорусов в регионах, насколько эффективно местная власть откликается на содействие в их решении, есть ли системные проблемы на местах, которые требуют изменений в законодательной базе?

Ответы на эти вопросы 3 марта искали члены Совета Республики. Единый прием граждан сенаторы провели в Минской области. Работа с населением - одно из ключевых направлений верхней палаты парламента. Только за прошлый год рассмотрено более 7,5 тыс. обращений, а количество личных приемов граждан превысило 700.

Участок земли в экологичном и живописном месте многодетная семья Анны и Сергея получила для улучшения своих жилищных условий. Чтобы скорее возвести дом мечты, задействовали и субсидирование, и семейный капитал. Но до фундамента дело так и не дошло - стройка затормозилась на этапе прокладывания коммуникаций. Электросети деревни Полевая, что под Смолевичами, требуют реконструкции и больше уже потребляемой мощности не потянут. Таков ответ местной власти. И только после обращения в Совет Республики ситуация сдвинулась с места.

Жилищные вопросы наряду с земельными и теми, что и в целом связаны с улучшением жизни в конкретных районах, часто встречаются в структуре обращений. Это особенно актуально в Год благоустройства, эта тематика сегодня звучала во время приема граждан в Смолевичах. Этот город стал одной из 22 площадок Минской области для проведения единого приема граждан членами Совета Республики.

За первые месяцы этого года к депутатам Смолевичского района поступило около 1,5 тыс. обращений, в большинстве их решают в пользу людей.

Но немало остается вопросов, где местная власть не в силах помочь или попросту не торопится. И эти проблемы не уходят сами собой, а звучат в адрес вышестоящих органов власти. И надо сказать, что правовая грамотность граждан растет. На прием к Сергею Хоменко один из жителей пришел с большим пакетом документов. Вопрос ввода в эксплуатацию жилых домов в Копище давний, а все попытки его решения собираются еще в больший клубок.

Так или иначе все обращения требуют тщательного анализа и конкретных решений. Это показывает практика: только за прошлый год членами Совета Республики проведено больше 700 личных приемов, рассмотрено больше 7,5 тыс. обращений граждан. И динамика первых месяцев этого года говорит о востребованности и эффективности таких встреч.

Записываясь на прием к председателю верхней палаты парламента, женщина и не предполагала, что к решению ее вопроса подключатся так оперативно.

Будучи замужем за военным, она часто меняла место жительство и работу, а выйдя на пенсию, не досчиталась денег. Получив на руки документы, подтверждающие стаж, обратилась с просьбой пересмотреть пенсионные начисления. К разговору в Борисове по видеоконференцсвязи подключился заместитель министра труда и соцзащиты.

Вопросы жилищно-коммунального обслуживания также в спектре обсуждаемых тем на личном приеме граждан. Женщина рассказала о подтоплении участка в борисовском микрорайоне Дымки.

Вопрос с подтоплениями нужно решить грамотно, нацелила компетентные службы спикер верхней палаты парламента. Традиционно на прием для компетентного разъяснения приглашены и профильные специалисты, которым и поручено взять все поступившие вопросы на личный контроль.

Отдельные обращения требуют лишь разъяснения законодательства. Объяснив нормы действующего в здравоохранении, в Минске сегодня удалось закрыть сразу два вопроса: будущего трудоустройства студентки медколледжа с хроническими заболеваниями и прикрепления пациентки к поликлинике и ее дальнейшего медицинского обслуживания.

Практика проведения единых приемов граждан, когда так масштабно сенаторы отправляются в регионы, не нова. Это эффективный и важный инструмент улучшения взаимодействия между государством и обществом, что помогает лучше понимать не только нужды, но и ожидания на местах.