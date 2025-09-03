120 компаний из Поднебесной собрала выставка китайских товаров и услуг в "Великом камне"

В "Великом камне" 3 сентября открылась 4-я выставка товаров и услуг Поднебесной. Участвуют более 120 компаний.

Роботы, станки, автокомпоненты и сами автомобили - все то, что помогает двум странам отстаивать технологический суверенитет.

Еще 15 лет назад на этом месте не было даже коммуникаций - только лес и болото. Сегодня это десятки километров дорог и тысячи квадратных метров производственных площадей (что важно – инновационных). Высокие технологии - пропуск в индустриальный парк. Об этом говорил наш Президент во время недавнего интервью китайской Медиакорпорации. "Великий камень" с момента создания на особом контроле лидеров двух стран. Именно поэтому сегодня гордо зовется жемчужиной Шелкового пути.

Кирилл Коротеев, первый заместитель гендиректора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка":

"Если бы не поддержка глав государства, проект бы не состоялся. Когда мы разрабатывали генеральный план парка, это большая территория, 117 квадратных километров, очень-очень много сложностей, трудностей и с согласованиями. С первым опытом страны. Поэтому без поддержки Президента, конечно, невозможно было начать".

Выставка китайских товаров и услуг

Число резидентов "Великого камня" постоянно растет, сегодня их уже почти 160. В парк действительно хотят попасть, в принципе, как и на наш рынок. Хорошая возможность - нынешняя выставка.

Ценные компетенции

Выставка китайских товаров и услуг news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ffef121c-34fe-480f-9fcb-6a3b09e36373/conversions/52c59fff-80b0-4ac2-ba27-793fa19c21fa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ffef121c-34fe-480f-9fcb-6a3b09e36373/conversions/52c59fff-80b0-4ac2-ba27-793fa19c21fa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ffef121c-34fe-480f-9fcb-6a3b09e36373/conversions/52c59fff-80b0-4ac2-ba27-793fa19c21fa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ffef121c-34fe-480f-9fcb-6a3b09e36373/conversions/52c59fff-80b0-4ac2-ba27-793fa19c21fa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Умный дом, умное сельское хозяйство, умная промышленность - Китай задает технологические тренды во всем мире. Поднебесная - это про огромные корпорации, где сосредоточен весь процесс - от идеи до производства. Конечно, ценные компетенции интересны и Беларуси.

Линда Чжан, гендиректор компании по производству станков (Китай):

"На вашем рынке мы уже три года. Сотрудничаем в основном с крупными предприятиями, например, с Белазом и с другими компаниями, которые занимаются машиностроением. У Беларуси и Китая на политическом уровне очень хорошие отношения. Настоящее стратегическое партнерство - это очень хорошая основа для ведения бизнеса. К слову, мы продолжаем знакомство. С вашими предприятиями будем работать дальше".

И конечно, наш рынок открыт и для тех, кто еще только присматривается. Быть не конкурентами, а развивать кооперацию - так вместе становимся только сильнее.

Кристен Кса, представитель компании по производству автокомпонентов (Китай):

"Мы впервые здесь на выставке, в принципе впервые прилетели в Беларусь. Нам очень нравится здесь. Но, надо сказать, мы заранее изучали ваш рынок, какие есть ниши, чем мы можем быть полезны. Наша компания занимается комплектующими для грузоперевозок. Думаю, сможем найти здесь клиентов. Это цель нашего участия в выставке".

И как говорится, не было бы счастья, да санкции помогли. Да, пришлось переориентироваться, зато белорусский бизнес сегодня имеет надежного партнера в лице китайских коллег. Совместных возможностей еще очень много.

Александр Матвейчев, Антон Гуц news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06243490-f559-4fef-9c62-e9bb312ce0b7/conversions/85c9ba8d-f7be-4238-b8ba-8740eec14f31-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06243490-f559-4fef-9c62-e9bb312ce0b7/conversions/85c9ba8d-f7be-4238-b8ba-8740eec14f31-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06243490-f559-4fef-9c62-e9bb312ce0b7/conversions/85c9ba8d-f7be-4238-b8ba-8740eec14f31-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06243490-f559-4fef-9c62-e9bb312ce0b7/conversions/85c9ba8d-f7be-4238-b8ba-8740eec14f31-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Матвейчев, собственник компании по продаже пневматического оборудования:

"Выставка для того, чтобы найти новых партнеров, но, наверное, самое главное - это встретиться с коллегами, пообщаться, кто чем дышит, у кого какой рынок. Это такой нетворкинг на базе одной выставки".

Антон Гуц, собственник логистической компании:

"Приятно осознавать, что удивительное рядом. Раньше мы ездили в Шэньчжэнь на разного рода выставки, транспортные, товарные выставки. Сейчас китайцы приезжают к нам. Здесь создают совместные проекты, мы можем получать взаимную пользу. Это очень важно встретиться именно на белорусской земле, рядом с нашими партнерами, с которыми у нас общие ценности и общие точки соприкосновения для развития бизнеса".

Деловой календарь

Площадки для диалога, конечно, предусмотрены. Уже завтра пройдет бизнес-форум, посвященный сопряжению спроса и предложения. И это не говоря про многочисленные B2B переговоры. Выставка китайских товаров и услуг, конечно, важный, но все-таки только одно из многих событий в двустороннем деловом календаре.

Елена Малиновская, зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

"Как торгово-промышленная палата мы организовываем выставки в Китае. В этом году только мы организовали участие белорусских предприятий в выставках на территории Шанхая, в Урумчи. Готовим сейчас выставку в Шанхае "Импорт-экспо". Мы видим очень большой интерес со стороны белорусских предприятий. И ежегодно количество выставок, которые мы организовываем совместно с нашими китайскими партнерами, растет".