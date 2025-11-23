3.68 BYN
Стармер может покинуть пост премьера Великобритании
Автор:Редакция news.by
Стармер может уйти с поста премьера Великобритании уже в следующем году - так считают лейбористы. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники. В материале отмечается, что всего 9 % британцев верят в то, что политик сохранит свое место после всеобщих выборов в мае 2026 года. 69 % опрошенных убеждены - его партия расколота.
Рейтинг Макрона продолжает снижаться
Тучи сгущаются и над Макроном. Рейтинг президента Пятой Республики продолжает снижаться из-за его позиции по Украине. Согласно данным опроса Французского института общественного мнения, 84 % респондентов дают негативную оценку его деятельности.