Верховный cуд Беларуси огласил приговор нацистскому пособнику Александру Ермольчику

Верховный суд Беларуси огласил приговор нацистскому пособнику начальнику хойникской районной полиции Александру Ермольчику. По делу доказано 25 эпизодов геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Фигурант умышленно лишил жизни около 250 человек, 37 из них - дети.

В 1964 году в антифашистской немецкой газете "Ди тат" появилась статья о том, что в городе Целле, ставшем убежищем для нацистских отбросов, живет некий Альберт Крюгер - на самом деле Александр Ермольчик, совершивший страшные преступления на своей родине в Хойникском районе.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff8e224c-88bb-4c43-9e63-c5bd289c6564/conversions/3fb37cc9-5e66-40a6-83a8-257d995b970c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff8e224c-88bb-4c43-9e63-c5bd289c6564/conversions/3fb37cc9-5e66-40a6-83a8-257d995b970c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff8e224c-88bb-4c43-9e63-c5bd289c6564/conversions/3fb37cc9-5e66-40a6-83a8-257d995b970c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff8e224c-88bb-4c43-9e63-c5bd289c6564/conversions/3fb37cc9-5e66-40a6-83a8-257d995b970c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Осенью 1941-го в полиции оккупированных Хойников объявился новый следователь - Александр Ермольчик. Часто по своей инициативе пытал, убивал, калечил людей, даже родственников, а хозяевам говорил, что ликвидировал партизан. Старался - за полгода "дослужился" до главы полиции района. Назначение отметил расстрелом в Хойниках женщины с тремя детьми в возрасте 5-8 лет.

В районе фашистские холуи с первых дней творили страшное. Колхозный двор за деревней Вить (ранее - Гноев), здесь в декабре 1942-го шайка Ермольчика расстреляла около 40 сельчан. Тогда выжил только одиннадцатилетний Коля Волошин. Именно он помог выйти на след некоторых убийц, а в марте 1944-го давал показания во время военно-полевого суда в Хойниках. Судили троих, они бежали из армии, прибились к фашистам, чтобы потом вместе с ними на своей земле истреблять своих земляков. Об этом свидетель Коля Волошин подробно рассказывал трибуналу.

Из показаний Николая Волошина:

"Мы поняли, что нас привезли убивать. Поднялся плач, крики. Начали расстреливать. Я упал и притворился мертвым. Было очень страшно, на меня свалили еще два трупа. Мне было трудно дышать, весь я был в крови". Эти тела, возможно, во второй раз спасли мальчику жизнь. Для верности кто-то из палачей бросил в яму гранату. Взрывом ребенку оторвало палец, но и тогда он не закричал. От страха или от боли потерял сознание. После войны Коля часто приходил на место массового убийства".

На месте уничтоженной фашистами деревни Волоки давно новые дома, теперь это часть Хойник. Здесь в октябре 1942-го Ермольчик с полицаями убили жену и пятерых детей командира партизанского отряда Василия Карася. Женщину избивали, сломали руки, устраивали в доме засаду, требовали сказать, где муж. Убивали с особой жестокостью, кого-то прокалывали штыками. Младшей, двухлетней девочке, разбили голову об угол дома.

Где захоронены убитые, не знают до сих пор, однако не исключено, что увезли их в сосновый лес за хойникским кладбищем – место, как показывали свидетели, ставшее большой могилой для мирных граждан. Есть основания полагать, что именно здесь закапывали большинство убитых. В этом же месте в феврале 1943-го отморозки во главе с Ермольчиком изнасиловали 11 девочек из деревни Рашев, а потом 8 из них убили. Родителям говорили, что отправят на работу в Германию. Самой старшей из девочек было 18, самой младшей 10 лет.

В сентябре 1943-го в деревне Мокиш полицаи захватили тяжело раненую партизанку. После допроса расстреляли. Девушка не сказала ничего. Полагают, что это родственница Валентины Шимбалевой из Гомеля – 19-летняя Нина Кечко, санитарка партизанского отряда Чапаева. О ней с осени 1943-го семья не знала ничего.