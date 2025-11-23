В Европе взяли моду дружно готовиться к войне и наперебой объявлять об этом

У западных политиков продолжатся осеннее обострение на военно-нервной почве. В ряде стран собираются вернуть срочную службу, уточняются прогнозы по агрессии Союзного государства в отношении Европы, растут аппетиты касательно увеличения численности армий. Дошло до того, что уже гипотетически предполагается, что вооруженные силы Украины после окончания конфликта с Россией могут быть размещены в соседних с Беларусью странах НАТО. Минск на риторические и практические упражнения еврочиновников реагирует укреплением оборонительных конструкций. Теперь это также станет задачей недавно вставших в строй призывников.

Погода, похоже, начинает соответствовать военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Темень, скользко, все вокруг нуля и вообще не очень-то оптимистично. Хмурится и ЕС. Вот взяли моду дружно готовиться к войне и наперебой объявлять об этом. Франция с удивлением наблюдает, как Германия устами канцлера Мерца заявляет о намерении вернуть армии ФРГ статус сильнейшей в Европе. Пока что на троне себя видит Париж. Нервно реагирует Польша, сама анонсировавшая строительство мощнейшей армии в Евросоюзе. Вопрос - дальше что? Ну, выяснят, кто грознее. Такое впечатление, что задумываются над будущим немногие - полагая, что громкие слова и ближайшие выборы важнее. А ведь навешенные на стену между Западом и Союзным государством ружья, а точнее, уже орудия, могут драматично выстрелить и по неосторожности. И одним эхом дело не ограничится. Именно к опасным поворотам соседей из НАТО готовится сейчас белорусская армия. На парирование угроз одновременно настраиваются военные системы как на стратегическом, оперативном, так и тактическом уровнях. Они, кстати, сегодня по степени важности порой тождественны.

"Люди должны понимать, что мы реагируем на ту сложную обстановку, которая складывается вокруг границ. "Орешник", ядерное вооружение. Да, действительно, россияне помогали, помогают и будут помогать в силу той политики, которую мы проводим в отношении России. Но основные вооружения нам надо иметь свои. Опыт конфликта в Украине показывает актуальность использования малых мобильных групп. Приехала военная техника (10 солдат - отделение) - конфликт в Украине показывает это - мобильные группы нанесли удар и сбежали. На этой же машине уехали быстро. Мы имеем такие машины. Да и китайцы нам предлагают, россияне. Но у нас свои очень хорошие - "Волат" выпускает автомобили. Все равно этот род войск будет решать эти проблемы на нашей территории. На других территориях мы не собираемся воевать. Нам не надо захватывать Литву, Латвию, Польшу. Нам своей земли достаточно, поэтому мы строим свою оборону", - пояснил Александр Лукашенко.

Подумалось тут. Быть может, мы остаемся под мирным небом как раз потому, что Главнокомандующий Вооруженными Силами вникает во все детали оборонных механизмов, и они работают без агрессивно-раздражительного треска и скрипа. Нас даже обвинить, если и способны, то разве что в угрозе метеозондами. Между тем войска насыщаются оружием, которое хорошо в бою, а не для запугивания. Солдаты и офицеры готовятся работать не в тепличных условиях, а даже в несколько худших, чем ожидается. Для этого создаются специальные учебные дистанции.

Андрей Жук, старший офицер главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:

"Личный состав должен быть готов к действиям в экстремальных ситуациях, в условиях быстро меняющейся динамики боя. Такие занятия необходимо проводить на заранее подготовленных психологических полосах. Это последовательное наращивание обстановки, применение к различным вариантам и тактике действия подразделений противника и своих. Постоянное воздействие на органы слуха, зрения, чувства, применение средств имитации, стрелкового оружия, создание заграждений различного рода и применение биоматериала".

В эти дни первые шаги в армии делают новобранцы. Принято утверждать, что старт в войсках – дело нелегкое. Однако парни осеннего призыва доказывают – и этот стереотип себя изживает. Во всяком случае офицеры утверждают, что редко видели столь мотивированных парней. От кофе и смартфонов отказались ребята на удивление спокойно. Науку защищать постигают без стеснения, но с глубоким пониманием.

Павел Свирский, новобранец: "В Великой Отечественной войне участвовали мои прадеды. Серебряков Алексей был полковником, прошел бои под Калининградом, битвы за Берлин. Второй мой прадед, Акимов Михаил Александрович, проходил Великую Отечественную войну летчиком-испытателем и служил на Белорусском фронте. Я горжусь тем, что в моей семье есть такие великие люди. И я надеюсь, что я смогу стать достойным продолжателем их дела".