Белорусские атлеты завоевали три награды в первый день чемпионата Европы по тхэквондо. В активе наших парней и девушек серебро и две бронзы. В весе до 49 килограммов третьей стала Мария Струнец. В категории до 57 кг на вторую ступень пьедестала почета поднялась Юлия Витко. По ходу турнира лидчанка одержала победы над спортсменками из России, Польши и Украины. И только в финале белоруска не совладала с Маргаритой Близняковой из Челябинска. Специально для "Первого информационного" Юлия прокомментировала свое выступление. Эксклюзив вашему вниманию!