Белорусские атлеты завоевали три награды в первый день чемпионата Европы по тхэквондо
Белорусские атлеты завоевали три награды в первый день чемпионата Европы по тхэквондо. В активе наших парней и девушек серебро и две бронзы. В весе до 49 килограммов третьей стала Мария Струнец. В категории до 57 кг на вторую ступень пьедестала почета поднялась Юлия Витко. По ходу турнира лидчанка одержала победы над спортсменками из России, Польши и Украины. И только в финале белоруска не совладала с Маргаритой Близняковой из Челябинска. Специально для "Первого информационного" Юлия прокомментировала свое выступление. Эксклюзив вашему вниманию!
Третье место в категории до 58 килограммов у мужчин занял действующий серебряный призер чемпионата мира Георгий Гурциев. Сегодня континентальный форум в Эгле завершится. На татами выйдут пять белорусских тхэквондистов.