Экс-глава литовского МИД устроил в соцсетях истерику из-за плана Трампа по Украине

План США по прекращению конфликта на Украине вызвал бурю эмоций в Европе. В Брюсселе нервничают, в столицах спорят, а бывший министр иностранных дел Литвы решил выступить с громким заявлением.



Ландсбергис устроил в социальных сетях истерику заявив, что европейским лидерам пора перестать надеяться на президента США и самим брать ответственность за безопасность континента: "План из 28 пунктов посылает Европе ясный месседж - это конец конца". Напомним, сегодня в Женеве запланированы переговоры США и Украины по мирному плану. По данным Politico, участие в них примут также ЕС и Великобритания.



Накануне агентство Bloomberg сообщило, что ЕС стремится выиграть время для Украины с целью внести свои корректировки в план Трампа. Время поджимает. Накануне Дональд Трамп указал, что считает 27 ноября крайним сроком для принятия Киевом условий мирной сделки.