Украинцы могут лишиться правового статуса для нахождения в США

Уже весной около 200 тыс. украинцев рискуют потерять свой правовой статус для нахождения в США, пишет Reuters.

Гуманитарная программа, запущенная при Джо Байдене, подходит к концу. Ее срок истекает 31 марта 2026 года, а решение о продлении Администрация Трампа откладывает. По данным издания, всего программой воспользовались примерно 260 тыс. человек, но пока лишь около 2 тыс. смогли продлить статус.