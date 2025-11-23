3.68 BYN
Украинцы могут лишиться правового статуса для нахождения в США
Автор:Редакция news.by
Уже весной около 200 тыс. украинцев рискуют потерять свой правовой статус для нахождения в США, пишет Reuters.
Гуманитарная программа, запущенная при Джо Байдене, подходит к концу. Ее срок истекает 31 марта 2026 года, а решение о продлении Администрация Трампа откладывает. По данным издания, всего программой воспользовались примерно 260 тыс. человек, но пока лишь около 2 тыс. смогли продлить статус.
Многие украинцы опасаются проверок иммиграционной службы и стараются не выходить из дома. Часть уже переехала в Канаду, Европу или Латинскую Америку, только бы не возвращаться на родину.