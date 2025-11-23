Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Потопы и оползни: жертвами стихии во Вьетнаме стали 90 человек

Во Вьетнаме растет количество жертв масштабных наводнений и оползней. По последним данным, стихия забрала жизни 90 человек, еще 12 числятся пропавшими без вести.

Мощный паводок спровоцировали обильные осадки. Наибольший ущерб нанесен провинциям: Даклак, Кханьхоа, Зялай и Ламдонг. Там затоплено около 200 тыс. частных домов, школ и административных зданий. Экономические убытки от наводнения, согласно оценкам вьетнамских властей, превышают 340 млн долларов.

Разделы:

В мире

Теги:

Вьетнамстихия