3.68 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
Потопы и оползни: жертвами стихии во Вьетнаме стали 90 человек
Автор:Редакция news.by
Во Вьетнаме растет количество жертв масштабных наводнений и оползней. По последним данным, стихия забрала жизни 90 человек, еще 12 числятся пропавшими без вести.
Мощный паводок спровоцировали обильные осадки. Наибольший ущерб нанесен провинциям: Даклак, Кханьхоа, Зялай и Ламдонг. Там затоплено около 200 тыс. частных домов, школ и административных зданий. Экономические убытки от наводнения, согласно оценкам вьетнамских властей, превышают 340 млн долларов.