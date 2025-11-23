Премьер-министр польского режима Дональд Туск на своей странице в соцсети Х задался вопросом: кто все же является автором мирного плана по Украине?

Он отметил: "Прежде чем Европа, Канада и Япония начнут работу над документом из 28 пунктов, необходимо понять, где и кем он был создан". Туск подчеркнул, что готовность к обсуждению есть, но прозрачность происхождения инициативы - ключевой момент.