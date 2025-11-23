Психолог рассказала о поведении подростка, которого вовлекли в соцсетях в деструктивные группы

В Беларуси проживают около 2 млн детей и подростков в возрасте до 18 лет, что составляет почти 20 % от всего населения страны. И безопасность детей в онлайн-мире сегодня один из важнейших вопросов.



Цифровые технологии предоставляют уникальные возможности для обучения и развития, но вместе с тем создают и множество рисков. Среди них особую тревогу вызывают случаи вовлечения подростков в противоправную деятельность, в том числе деструктивные группы в интернете.