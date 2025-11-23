3.68 BYN
Психолог рассказала о поведении подростка, которого вовлекли в соцсетях в деструктивные группы
В Беларуси проживают около 2 млн детей и подростков в возрасте до 18 лет, что составляет почти 20 % от всего населения страны. И безопасность детей в онлайн-мире сегодня один из важнейших вопросов.
Цифровые технологии предоставляют уникальные возможности для обучения и развития, но вместе с тем создают и множество рисков. Среди них особую тревогу вызывают случаи вовлечения подростков в противоправную деятельность, в том числе деструктивные группы в интернете.
Мария Ле, врач-психиатр: "В первую очередь родители отмечают изменения в поведении, когда ребенок становится закрытым, появляется немотивированная агрессия. Ребенок замыкается, не рассказывает, где он проводит время и с кем. Также родители могут заметить резкую смену круга общения у ребенка. Снижается успеваемость в школе и ребенок может прогуливать занятия".
Особенно важно выстраивать тесное взаимодействие между образовательными учреждениями и правоохранительными органами, чтобы своевременно выявлять риски и предотвращать негативные проявления в подростковой среде.