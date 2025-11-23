Washington Post: Вашингтон намерен передать Киеву ракеты Tomahawk

США рассматривают возможность поставок Украине ракет Tomahawk в рамках мирного разрешения конфликта, сообщает Washington Post.



Это решение - альтернатива размещению европейских войск на украинской территории после окончания боевых действий. Согласно источникам, Штаты уверены, что Киев не будет использовать ракеты против России, так как это приведет к потере поддержки Запада. Данный шаг обсуждается как способ укрепить сдерживание в послевоенный период.



Напомним, в сентябре на саммите в Париже более 20 стран высказались за введение международных миротворческих сил в Украину.