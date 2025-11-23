3.68 BYN
Консультации в Женеве по мирному плану превратились в бурю противоречий
В Женеве продолжаются переговоры по мирному плану Администрации США. Инициатива вызвала бурю противоречий между Вашингтоном и Брюсселем.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз намеренно подрывает усилия президента Дональда Трампа и толкает Украину к продолжению войны. Министр подчеркнул, что США предлагают "реалистичную стратегию", тогда как Европа погружена в "военный психоз".
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что договоренность в ближайшие дни маловероятна, несмотря на условный дедлайн Трампа - 27 ноября - День благодарения. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в свою очередь категорично отвергла любые изменения границ и ограничения для украинской армии.
А как сообщает New York Times, Белый дом уже готовит отдельные переговоры с Россией, которые пройдут независимо от женевских консультаций.