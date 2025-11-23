Консультации в Женеве по мирному плану превратились в бурю противоречий

В Женеве продолжаются переговоры по мирному плану Администрации США. Инициатива вызвала бурю противоречий между Вашингтоном и Брюсселем.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз намеренно подрывает усилия президента Дональда Трампа и толкает Украину к продолжению войны. Министр подчеркнул, что США предлагают "реалистичную стратегию", тогда как Европа погружена в "военный психоз".

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что договоренность в ближайшие дни маловероятна, несмотря на условный дедлайн Трампа - 27 ноября - День благодарения. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в свою очередь категорично отвергла любые изменения границ и ограничения для украинской армии.