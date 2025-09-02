2 сентября прошла встреча Белорусского союза женщин и Союза женщин Узбекистана в Витебске

Художественный музей Витебска, одна из любимых локаций туристов, 3 сентября стал площадкой для обсуждения различных направлений сотрудничества. Беларуси и Узбекистану интересен обмен опытом в образовании, культуре, социальной поддержке.

Проектов и инициатив у Беларуси и Узбекистана много - общие интересы на полях форума нашли представительницы Витебской областной организации Белорусского союза женщин и Управления по вопросам семьи и женщин Ташкента.

Шахноза Султанова, заместитель Хокима г. Ташкента, начальник управления по вопросам семьи и женщин (Узбекистан):

"Мы приехали поделиться своим опытом, как в Узбекистане ведутся работы по семьям, по укреплению, по женским вопросам. Также мы с нашими коллегами будем подписывать дорожную карту и протоколы. Мы там учитываем, как в будущем будет развиваться сотрудничество. Также приглашаем своих коллег в Узбекистан, чтобы они увидели на практике нашу работу".

Шахноза Султанова, заместитель Хокима г. Ташкента, начальник управления по вопросам семьи и женщин (Узбекистан) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c581015e-9793-4ad4-8b65-2bb8ec1209e9/conversions/dbfa5c14-f316-47b3-9978-b525cdf13c25-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c581015e-9793-4ad4-8b65-2bb8ec1209e9/conversions/dbfa5c14-f316-47b3-9978-b525cdf13c25-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c581015e-9793-4ad4-8b65-2bb8ec1209e9/conversions/dbfa5c14-f316-47b3-9978-b525cdf13c25-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c581015e-9793-4ad4-8b65-2bb8ec1209e9/conversions/dbfa5c14-f316-47b3-9978-b525cdf13c25-xl-___webp_1920.webp 1920w

Акцент ставится и на предпринимательство. Предыдущие 2 форума, которые прошли в столице Беларуси и столице Узбекистана, стали импульсом для развития малого и среднего бизнеса. Сегодня в Витебске взаимных направлений для сотрудничества стало еще больше, во время встречи подписали меморандум.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"За это время сделано очень много не только в сфере экономики, потому что не только в ней женщины-предприниматели пересекаются. Это еще и про социальную сферу, это про общие проекты, которые направлены на здоровье женщин и детей".

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc7c78e6-df73-4517-8360-9dffd03e6537/conversions/9e15e84d-3743-4b8e-a25c-30f8ba57f4de-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc7c78e6-df73-4517-8360-9dffd03e6537/conversions/9e15e84d-3743-4b8e-a25c-30f8ba57f4de-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc7c78e6-df73-4517-8360-9dffd03e6537/conversions/9e15e84d-3743-4b8e-a25c-30f8ba57f4de-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc7c78e6-df73-4517-8360-9dffd03e6537/conversions/9e15e84d-3743-4b8e-a25c-30f8ba57f4de-xl-___webp_1920.webp 1920w

Умида Абдуллаева, первый зампредседателя Комитета семьи и женщин Узбекистана:

"Нам интересно, чем занимаются белорусские женщины на благо своей семьи, как они воспитывают своих детей. Речь о нравственном воспитании наших детей. В эпоху глобализации очень большой поток информации, мы должны научить наших детей иммунитету к этому, а также привить наши нравственные ценности и, самое главное, семейные ценности".

Умида Абдуллаева, первый зампредседателя Комитета семьи и женщин Узбекистана news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/290fd166-7155-4df8-bda8-56a6c8a18ebc/conversions/aa9b73ab-624b-416a-ad2f-f6ec72dc77b9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/290fd166-7155-4df8-bda8-56a6c8a18ebc/conversions/aa9b73ab-624b-416a-ad2f-f6ec72dc77b9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/290fd166-7155-4df8-bda8-56a6c8a18ebc/conversions/aa9b73ab-624b-416a-ad2f-f6ec72dc77b9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/290fd166-7155-4df8-bda8-56a6c8a18ebc/conversions/aa9b73ab-624b-416a-ad2f-f6ec72dc77b9-xl-___webp_1920.webp 1920w