3.69 BYN
2.97 BYN
3.48 BYN
2 сентября прошла встреча Белорусского союза женщин и Союза женщин Узбекистана в Витебске
Художественный музей Витебска, одна из любимых локаций туристов, 3 сентября стал площадкой для обсуждения различных направлений сотрудничества. Беларуси и Узбекистану интересен обмен опытом в образовании, культуре, социальной поддержке.
Проектов и инициатив у Беларуси и Узбекистана много - общие интересы на полях форума нашли представительницы Витебской областной организации Белорусского союза женщин и Управления по вопросам семьи и женщин Ташкента.
Шахноза Султанова, заместитель Хокима г. Ташкента, начальник управления по вопросам семьи и женщин (Узбекистан):
"Мы приехали поделиться своим опытом, как в Узбекистане ведутся работы по семьям, по укреплению, по женским вопросам. Также мы с нашими коллегами будем подписывать дорожную карту и протоколы. Мы там учитываем, как в будущем будет развиваться сотрудничество. Также приглашаем своих коллег в Узбекистан, чтобы они увидели на практике нашу работу".
Акцент ставится и на предпринимательство. Предыдущие 2 форума, которые прошли в столице Беларуси и столице Узбекистана, стали импульсом для развития малого и среднего бизнеса. Сегодня в Витебске взаимных направлений для сотрудничества стало еще больше, во время встречи подписали меморандум.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
"За это время сделано очень много не только в сфере экономики, потому что не только в ней женщины-предприниматели пересекаются. Это еще и про социальную сферу, это про общие проекты, которые направлены на здоровье женщин и детей".
Умида Абдуллаева, первый зампредседателя Комитета семьи и женщин Узбекистана:
"Нам интересно, чем занимаются белорусские женщины на благо своей семьи, как они воспитывают своих детей. Речь о нравственном воспитании наших детей. В эпоху глобализации очень большой поток информации, мы должны научить наших детей иммунитету к этому, а также привить наши нравственные ценности и, самое главное, семейные ценности".
Достижения в различных сферах Беларусь и Узбекистан демонстрируют на выставке под открытым небом у концертного зала "Витебск", здесь также представлены успешные проекты, созданные при участии бизнес-леди двух стран.