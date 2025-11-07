Четвертый телекастинг "Фактор.BY": конкуренция накаляется

Юбилейный, 5-й сезон выходит на пик эмоций - еще больше голосов, чувств и неожиданных историй на главной вокальной сцене страны. Звездные наставники - Ольга Бузова, Денис Клявер, Стас Ярушин и Владимир Громов - продолжают раскрывать таланты.

В каждом телекастинге они открывают новые голоса, а вместе с ними - истории, полные веры, смелости и вдохновения.

"Фактор.BY" смотрите 7 ноября вечером сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".

В четвертом выпуске - участники, которые заставят улыбнуться и растрогают до слез. Перепоет ли москвичка Адель? Чем удивит дерзкая землячка Стаса Ярушина? Кто исполнит мечту уборщицы из Витебска?