Четвертый телекастинг "Фактор.BY": конкуренция накаляется
Автор:Редакция news.by
Юбилейный, 5-й сезон выходит на пик эмоций - еще больше голосов, чувств и неожиданных историй на главной вокальной сцене страны. Звездные наставники - Ольга Бузова, Денис Клявер, Стас Ярушин и Владимир Громов - продолжают раскрывать таланты.
В каждом телекастинге они открывают новые голоса, а вместе с ними - истории, полные веры, смелости и вдохновения.
"Фактор.BY" смотрите 7 ноября вечером сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".
В четвертом выпуске - участники, которые заставят улыбнуться и растрогают до слез. Перепоет ли москвичка Адель? Чем удивит дерзкая землячка Стаса Ярушина? Кто исполнит мечту уборщицы из Витебска?
И чем закончится встреча на одной сцене двух бывших подруг?